Москва, 14 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Рио» в Москве стало короткое замыкание, сообщили в оперативных службах.

МЧС России

В настоящее время на месте возгорания проводятся все необходимые проверки.

По словам очевидцев, на момент возникновения пожара ТРЦ не был открыт для посетителей. Работники магазинов оперативно эвакуировались после включения пожарной сигнализации.

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Как передавало ИА Регнум, утром 14 августа на юго-западе Москвы на Большой Черемушкинской улице в торговом центре «Рио» произошёл пожар. Возгорание было полностью ликвидировано. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

20 июля произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

8 июля пожар вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе «Фиеста» в Челябинске, 200 человек были эвакуированы.