Названа причина пожара в ТРЦ «Рио» в Москве
Оперслужбы: пожар в ТРЦ «Рио» в Москве произошёл из-за короткого замыкания
Москва, 14 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Рио» в Москве стало короткое замыкание, сообщили в оперативных службах.
В настоящее время на месте возгорания проводятся все необходимые проверки.
По словам очевидцев, на момент возникновения пожара ТРЦ не был открыт для посетителей. Работники магазинов оперативно эвакуировались после включения пожарной сигнализации.
Как передавало ИА Регнум, утром 14 августа на юго-западе Москвы на Большой Черемушкинской улице в торговом центре «Рио» произошёл пожар. Возгорание было полностью ликвидировано. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
20 июля произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
8 июля пожар вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе «Фиеста» в Челябинске, 200 человек были эвакуированы.