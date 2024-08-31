В Башкирии ликвидировали крупный пожар в торговом центре
МЧС: пожар в торговом центре в Башкирии ликвидирован
Салават, Башкирия, 31 августа, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Пожар, который охватил торговый центр в башкирском Салавате, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
«В Башкортостане сотрудники МЧС России полностью потушили пожар», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как передавало ИА Регнум, 31 августа в торговом центре города Салавата произошёл пожар. Кровля горящего здания обрушилась на 1200 кв. метрах.
Пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров. В управлении МЧС по Башкирии отметили, что пожару присвоен третий ранг сложности, добавив, что сил и средств для его ликвидации достаточно.
Здание самостоятельно покинули 80 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в башкирском Стерлитамаке произошло возгорание на нефтехимическом заводе. При проведении работ на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация, загорелся сжиженный газ. Высота факельного горения достигала примерно 50 метров. Пострадали три человека — два заводских газоспасателя и очевидец, их доставили в больницу. Тушение заняло несколько часов.