Салават, Башкирия, 31 августа, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Пожар, который охватил торговый центр в башкирском Салавате, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.

Teleram/МЧС России

«В Башкортостане сотрудники МЧС России полностью потушили пожар», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа в торговом центре города Салавата произошёл пожар. Кровля горящего здания обрушилась на 1200 кв. метрах.

Пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров. В управлении МЧС по Башкирии отметили, что пожару присвоен третий ранг сложности, добавив, что сил и средств для его ликвидации достаточно.

Здание самостоятельно покинули 80 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в башкирском Стерлитамаке произошло возгорание на нефтехимическом заводе. При проведении работ на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация, загорелся сжиженный газ. Высота факельного горения достигала примерно 50 метров. Пострадали три человека — два заводских газоспасателя и очевидец, их доставили в больницу. Тушение заняло несколько часов.