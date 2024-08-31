Москва, 31 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород является подлой, она не может быть оправдана ссылками на военную необходимость, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Telegram/Настоящий Гладков

«Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», — говорится в обращении, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Также патриарх Кирилл выразил надежду, что власти Белгородской области сделают всё возможное для помощи пострадавшим от агрессии киевского режима, а духовенство и волонтёры Белгородской епархии «поддержат скорбящих и страждущих».

Предстоятель Русской православной церкви сообщил, что дал указание синодальному отделу Московского патриархата по благотворительности совместно с профильными епархиальными структурами оперативно оказывать помощь пострадавшим людям, которые в этом нуждаются.

«Убеждён: совершителям этого человеконенавистнического акта насилия не удастся разрушить наше единство, посеять семена паники в сердцах наших соотечественников», — заключил патриарх.

Вооружённые силы Украины 31 августа нанесли три массированных удара по Шебекино Белгородской области, в городе повреждены 12 многоквартирных домов, три человека получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа ВСУ выпустили по Белгороду и Белгородскому району кассетные боеприпасы из чешской РСЗО Vampire («Вампир»), в результате погибли пять человек, ещё десятки получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Утром 31 августа Гладков уточнил, что ранения получили 46 мирных жителей, в том числе семеро детей. В течение дня двоих раненых переведут для дальнейшего лечения в Москву, 37 пострадавших остаются в белгородских больницах.