Белгород, 31 августа, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 31 августа нанесли три массированных удара по Шебекино Белгородской области, в городе повреждены 12 многоквартирных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«За сегодня в городе повреждено 12 МКД, есть прямые попадания в две многоэтажки. В одном из таких домов пробита крыша и плита перекрытия между этажами. В другом — разбита кровля», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По словам губернатора Белгородской области, в остальных пострадавших многоэтажных домах Шебекино посечены фасады и крыши, в некоторых квартирах выбиты окна. Также зафиксированы повреждения двух частных домов, восьми коммерческих объектов и девяти легковых автомобилей.

Выбитые стёкла подрядчик заменит до конца следующей недели, остальные последствия обстрела со стороны киевских боевиков строители должны будут выполнить до начала отопительного сезона, заключил Гладков.

31 августа украинские войска подвергли город Шебекино очередному обстрелу, в результате три человека получили осколочные ранения.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа ВСУ выпустили по Белгороду и Белгородскому району кассетные боеприпасы из чешской РСЗО Vampire («Вампир»), в результате погибли пять человек, ещё десятки получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Утром 31 августа Гладков уточнил, что ранения получили 46 мирных жителей, в том числе семеро детей. В течение дня двоих раненых переведут для дальнейшего лечения в Москву, 37 пострадавших остаются в белгородских больницах.