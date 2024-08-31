Ереван, 31 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. У Армении в настоящее время нет вопросов относительно функционирования на территории республики 102-й российской военной базы, заявил 31 августа премьер-министр страны Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — сказал Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос о российской базе.

На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является также авиабаза «Эребуни», дислоцированная в Ереване.

Как передавало ИА Регнум, в марте в МИД РФ заявили, что присутствие российских пограничников и 102-й российской военной базы России является единственной реальной гарантией суверенитета Армении.

Ранее Пашинян сделал ряд острых антироссийских заявлений, в частности, пригрозил вывести страну из ОДКБ.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.