Париж, 31 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Жизнь основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может быть в опасности. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

flickr.com/TechCrunch Павел Дуров

«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — написал политик в соцсети X (бывшая Twitter).

Вместе с этим он указал на то, что французский президент Эммануэль Макрон, а также члены его кабинета министров пользуются Telegram и в то же время опасаются возможных утечек.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. После заседания 28 августа Дурова перевели из-под стражи под судебный надзор, обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили покидать Францию.

31 августа газета Libération со ссылкой на источник написала, что Дуров контактировал с французской контрразведкой, в том числе в ОАЭ, до задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Россия считает Дурова своим гражданином и готова оказывать ему всё необходимое содействие, заявил 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что дела против Дурова не должны становиться политическим преследованием.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, Дурова не могли задержать во Франции без одобрения администрации президента США Джо Байдена.