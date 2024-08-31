Париж, 31 августа, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров контактировал с французской контрразведкой, в том числе в ОАЭ, до задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже. Об этом он заявил в ходе допроса, сообщает 31 августа газета Libération со ссылкой на источник.

lukomore. org/Global Look Press

Дуров признался, что встречался в Дубае с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI). В ходе встречи он дал понять, что считает неуместным раскрытие «информации, составляющей военную тайну», отмечает издание, не поясняя, о чём идёт речь.

Предприниматель рассказал, что открыл официальный канал связи с DGSI в рамках борьбы с терроризмом, благодаря которому удалось предотвратить несколько терактов. После задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству и предоставил французским правоохранителям свой мобильный телефон и код доступа к нему.

Когда Дурова задержали, об этом информировали Елисейский дворец. На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию с президентом ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном, говорится в материале.

Газета отмечает, что ранее Дуров получил французское гражданство по указанию Макрона. В ходе визита в Белград 29 августа Макрон назвал это решение «совершенно оправданным».

По информации телеканала TF1, Дуров несколько раз пытался получить французский паспорт, но его запросы отклонялись из-за несоответствия критериям.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. После заседания 28 августа Дурова перевели из-под стражи под судебный надзор, обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили покидать Францию.

По словам Дурова, в Париж он прилетел для ужина с Макроном. Французский лидер заявил, что не знал о прилёте Дурова и не собирался с ним встречаться.

Россия считает Дурова своим гражданином и готова оказывать ему всё необходимое содействие, заявил 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что дела против Дурова не должны становиться политическим преследованием.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, Дурова не могли задержать во Франции без одобрения администрации президента США Джо Байдена.