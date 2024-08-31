Москва, 31 августа, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В деле арестованного по обвинению в коррупции бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — передаёт его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны России. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, Демчик до апреля 2018 года работал начальником вещевого управления.

Весной 2017 года к нему обратился гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел при содействии Демчика решить вопросы об участии своей компании в исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России. За покровительство обвиняемый получил взятку в размере 4 млн рублей.

14 августа представители защиты Демчика обжаловали его арест в суде по делу о крупном взяточничестве.