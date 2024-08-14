Москва, 14 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Представители защиты бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика обжаловали его арест в суде по делу о крупном взяточничестве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика обжаловала его в аресте для получения особо крупной взятки, переданной в военный суд», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, Демчик, который занимает пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания», обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

6 августа ИА Регнум сообщало, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, Демчик до апреля 2018 года работал начальником вещевого управления.

Весной 2017 года к нему обратился гендиректор одной из коммерческих организаций, желающий при содействии Демчика решить вопросы об участии своей компании в исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд ВС России. За покровительство обвиняемый получил взятку в 4 млн рублей.