Москва, 31 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Сумской области украинскую установку РСЗО MLRS с обслуживающими её боевиками ВСУ, сообщили 31 августа в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным российского оборонного ведомства, в ходе разведывательных мероприятий в лесном массиве около населённого пункта Садки Сумской области была вскрыта позиция РСЗО MLRS.

«В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ были уничтожены РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку», — говорится в сообщении Минобороны.

Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожения вражеской РСЗО, добавили там.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 августа ведомство проинформировало, что российские военные ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ на территории Сумской области. Средства объективного контроля наблюдали продолжительную повторную детонацию на складе и его полное выгорание, отмечалось в сообщении.

30 августа ведомство проинформировало, что за неделю с 24 по 30 августа ВС РФ нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием, ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Поражались объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры, склады горючего, арсеналы авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.