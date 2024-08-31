Москва, 31 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Состояние 11 пострадавших при обстреле в Белгороде оценивается как тяжёлое. За жизни двоих борются врачи, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Администрация Белгородской области

«Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами 30 августа, в том числе семь детей. Состояние 11 пострадавших — тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи», — сказал Кузнецов журналистам.

Троих пострадавших планируют эвакуировать в Москву, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Пострадали 46 человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили.