Москва, 31 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в Сумской области Украины, уничтожив свыше 30 националистов, сообщили 31 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Место размещения 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обнаружили в ходе разведки. Оно находилось в 30 км к юго-востоку от Сум.

После доразведки и подтверждения цели по военному объекту нанесли высокоточный ракетный удар. В результате уничтожены до 35 бойцов ВСУ, а также два грузовика, два автомобиля повышенной проходимости и автобус для перевозки личного состава, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили в районе села Нижняя Сыроватка Сумской области ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ. Удар по нему нанесли с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Средства объективного контроля зафиксировали продолжительную повторную детонацию и полное выгорание склада.