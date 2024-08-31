Угледар, ДНР, 31 августа, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Украинская армия начала отводить свои силы из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил российский военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА Регнум

Военкор при этом уточнил, что информация ещё требует подтверждения.

Так, Котенок написал, что на селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки.

«Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара», — написал в Telegram-канале Котенок.

Эксперт заявил, что «моральный дух противника на невысоком уровне».

Как сообщало ИА Регнум, ударом ракетного комплекса «Искандер-М» российские военные уничтожили ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ на территории Сумской области.

Успехи России на поле боя поставили Украину перед тяжёлым выбором. Соответствующим мнением в интервью YouTube-каналу The Spectator поделился американский профессор Джон Миршаймер.

Все резервы, которые ВСУ бросают для контратак в районе населённого пункта Липцы, уничтожаются, заверил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.