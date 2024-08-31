Харьков, Украина, 31 августа, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Все резервы, которые ВСУ бросают для контратак в районе населённого пункта Липцы, уничтожаются. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

«Они постоянно пытаются контратаковать, но с потерями откатываются на свои позиции», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, возле посёлка Липцы идут достаточно серьёзные бои.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска поразили четыре бригады ВСУ на волчанском и липцовском направлениях, проинформировал 26 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За сутки противник потерял до 90 бойцов, два автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

ВС России освободили населённые пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Также нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны. Кроме того, Минобороны сообщило об освобождении Константиновки и Новожеланного в ДНР.