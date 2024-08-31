Вашингтон, 31 августа, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Успехи России на поле боя поставили Украину перед тяжёлым выбором. Соответствующим мнением в интервью YouTube-каналу The Spectator поделился американский профессор Джон Миршаймер.

Иван Шилов ИА Регнум

Политолог считает, что у украинцев есть два варианта развития событий.

«Первый — они утрачивают ещё больше территорий, чем уже потеряли, и их государство продолжает разваливаться… второй — они ведут переговоры и добиваются урегулирования. При этом понятно, что победят русские», — обозначил профессор.

По его словам, на Западе осознают, что Украина ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем, ей нечего противопоставить постоянным успехам России на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент Владимир Путин заявлял, что Россия может пойти на мирные переговоры по Украине, если Киев выведет войска из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от планов по вхождению в НАТО.

После того, как 6 августа боевики ВСУ начали атаки на Курскую область Путин подчеркнул, что не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Киев, напав на Курскую область, выполняет волю своих западных хозяев, отметил российский лидер.