Киев, 31 августа, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Теперь уже бывший командующий Военно-воздушными силами Украины генерал Николай Олещук прокомментировал своё увольнение словами коллеги — бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Соцсети Николай Олещук

«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно. Валерий Залужный», — написал Олещук в Telegram-канале.

Главком Александр Сырский указом на освободившееся место назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 30 августа уволил Николая Олещука. В своём Telegram-канале Зеленский объяснил увольнение тем, что настало «время выводов».

29 августа пресс-служба генерального штаба ВСУ проинформировала, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений массированного удара ВС РФ. Во время операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot. По её данным, истребитель под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. Безуглая добавила, что украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке.

Олещук обвинил Безуглую во лжи и «дискредитации США», чьи истребители были поставлены Украине. Кроме того, он пригрозил депутату судом.

Ранее генерал признал, что ВС РФ нанесли 26 августа самый массированный удар по Украине. Были зафиксированы прилёты 127 ракет и 109 ударных беспилотников.