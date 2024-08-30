Киев, 30 августа, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами Украины Николая Олещука (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

ТАСС / Zuma

Соответствующий указ Зеленского был опубликован 30 августа.

«Уволить Олещука Николая Николаевича с поста командующего воздушными силами вооружённых сил Украины», — сказано в тексте указа.

В своём Telegram-канале Зеленский объяснил увольнение Олещука тем, что настало «время выводов». Также глава киевского режима поблагодарил лётчиков и представителей некоторых других военных специальностей, в том числе «расчёты ПВО».

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба генерального штаба ВСУ 29 августа сообщила, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений ракетного удара со стороны российских военнослужащих. В ходе операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение, отмечалось в сообщении.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в свою очередь заявила, что F-16 сбили украинской же ракетой Patriot. По её данным, истребитель под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. По утверждению Безуглой, средства ПВО поразили истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ. Она добавила, что украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке.

Олещук ранее 30 августа обвинил Безуглую во лжи и «дискредитации США», чьи истребители были поставлены Украине, и пригрозил ей судом.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что потеря Украиной истребителя F-16 стала очередной неудачей для США. Эксперт напомнил, что американские самолёты ещё не приступили к выполнению боевых задач, но уже несут потери.