Суджа, Курская область, 31 августа, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о героическом подвиге — о спасении почти 20 бойцов в Суджанском районе Курской области в момент нападения укронацистов. Командир взвода спас ребят, но сам погиб, сражаясь с боевиками ВСУ.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

Этот бой, по словам Алаудинова, произошёл некоторое время назад. Отряд «Аида» выводил из Суджи группу солдат-срочников, их было 18.

«У этих ребят был командир взвода — такой же срочник, как они, но он был командиром. Он их вывел с пограничных постов, с позиций, в саму Суджу. Они зашли в один из домов, и когда «укропы» увидели, что они зашли, то начали засыпать дом гранатами», — рассказал командир «Ахмата».

Когда это случилось, боец сказал сослуживцам, чтобы они уходили через другую дверь в доме.

«Уходите, я вас прикрою»,— скомандовал взводный и на протяжении десяти минут вёл бой.

«Насколько я понял, он в этом бою погиб», — заключил Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Все срочники, по словам генерала, остались живы, а героический поступок погибшего командира должен быть примером для всех.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли массированный удар по батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области.

Обстановка в Курской области находится под контролем ВС России, противник выбивается из занятых им населённых пунктов, заявил 29 августа Апти Алаудинов.

28 августа российские бойцы в Курской области в течение 11 часов вели героические бои на двух участках, также рассказал командир спецназа «Ахмат». Алаудинов признал, что «был очень тяжёлый день», но бойцы выстояли, выполнив все боевые задачи.