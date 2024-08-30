ВС РФ поразили десант ВСУ и западную бронетехнику в Курской области
Алаудинов: ВС РФ поразили десант ВСУ и западную бронетехнику в Курской области
Курск, 31 августа, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Российские военные нанесли массированный удар по батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам командира, «укропы» всеми усилиями пытались «продавить участок, где находятся ВС РФ», воюют до последнего, «зря губят сами себя».
«Появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — сказал Алаудинов в Telegram-канале.
Генерал чуть позже уточнил, что отряд Каштана спецназа «Ахмат» в районе деревни Нечаева под Курском уничтожил бронированную боевую технику иностранного производства.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 31 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.
Российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.
По факту сброса авиабомбы на мост в Курской области СКР возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих 831 бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ по статьям об убийстве трёх лиц, совершённом общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам и о террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку.