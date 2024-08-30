Курск, 31 августа, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Российские военные нанесли массированный удар по батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

По словам командира, «укропы» всеми усилиями пытались «продавить участок, где находятся ВС РФ», воюют до последнего, «зря губят сами себя».

«Появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — сказал Алаудинов в Telegram-канале.

Генерал чуть позже уточнил, что отряд Каштана спецназа «Ахмат» в районе деревни Нечаева под Курском уничтожил бронированную боевую технику иностранного производства.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 31 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

Российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.

По факту сброса авиабомбы на мост в Курской области СКР возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих 831 бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ по статьям об убийстве трёх лиц, совершённом общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам и о террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку.