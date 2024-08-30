Киев, 31 августа, 2024, 00:31 — ИА Регнум. На Украине ночью 31 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областей.

По регионам Украины сигналы тревоги начали распространяться с 00:07 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа под Харьковом был поражён пункт временной дислокации украинских войск. В подполье отметили, что после полуночи в окрестностях Харькова произошла серия взрывов. Вспышки были в районе Великой Даниловки и Северной Салтовки. Из-за этого сработала система ПВО.

Российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.