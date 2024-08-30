Днепропетровск, Украина, 30 августа, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в ночь на 30 августа предприятие получило повреждение в результате взрывов.

Evgen Kotenko/Global Look Press

По его словам, Никопольский район области подвергся ударам в ночь на пятницу.

«Повреждено предприятие», — написал он в Telegram-канале, не уточнив, о каком именно объекте идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.

Были поражены энергетические объекты в 15 областях Украины. В результате массированной атаки возникли перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что в ходе спецоперации российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.