Берлин, 31 августа, 2024, 01:06 — ИА Регнум. На западе германской Вестфалии 30 августа полиция задержала женщину, которая напала на пассажиров автобуса с ножом. Она ранила пять человек. Подробности сообщили в полиции района Зиген-Виттгенштайн.

Damien Thorne Нож в крови

Происшествие случилось вечером в автобусе, который ехал на фестиваль в Зиген. Всего в нём находилось 40 пассажиров.

«Женщина ранила ножом пятерых человек. Жизнь троих находится в опасности, один человек в тяжёлом состоянии, у одного — лёгкие повреждения», — пояснили полицейские.

По подозрению в нападении задержана 32-летняя женщина. Мотивы и причины преступления — выясняются.

Полиция акцентировала, что инцидент не стоит связывать с терактом, таких данных нет.

Как сообщало ИА Регнум, пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Всего же за два дня карнавала ножевые ранения получили восемь человек.

В Саутпорте 29 июля молодой человек напал с ножом на учащихся танцевальной школы. В результате двое детей погибли и ещё девять попали в больницу. По подозрению в нападении задержали 17-летнего подростка.

В Австралии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее. Погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Ещё восемь пострадали.