Лондон, 27 августа, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне. Подробности сообщили полицейские Скотленд-Ярда.

Наталия Судец ИА REGNUM Карнавал

Отмечается, что состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.

Тяжёлым остается состояние и 32-летней женщины, которую ранили ножом. На карнавал она пришла с маленьким ребёнком.

Всего же за два дня карнавала ножевые ранения получили восемь человек. Также полиция зафиксировала два случая нанесения резаных ран, которые не классифицируются как ножевые ранения, и один случай использования кислоты.

За два дня были задержаны 320 человек, у многих было оружие, наркотики. Ранено в общей сложности 50 полицейских.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум 90 человек арестованы в первый день карибского карнавала в Лондоне, раны получили три человека.

Карибский карнавал проводится регулярно с 1966 года в последний понедельник августа, начинается празднование в воскресенье. Основательницей карнавала является Роун Ласлетт. Изначально главной идеей карнавала было объединение местной многонациональной общины, чтобы покончить с расовыми конфликтами. Однако для лондонцев уже много лет карнавал ассоциируется с криминогенной обстановкой, употреблением алкоголя и наркотиков, горами мусора и повышенным уровнем шума.

В Саутпорте 29 июля молодой человек напал с ножом на учащихся танцевальной школы. В результате двое детей погибли и ещё девять попали в больницу. По подозрению в нападении задержали 17-летнего юношу.