Белгород, 30 августа, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Количество погибших в результате атаки ВСУ, совершённой вечером 30 августа кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» на город Белгород и Белгородский район, возросло до пяти человек. Уточнённые данные привёл губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

«От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — указал он в Telegram-канале.

Ранее было известно об одном погибшем.

По словам Гладкова, ранения получили 37 мирных граждан, в том числе шестеро детей. В тяжёлом состоянии находятся семь взрослых и трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода.

В городе также повреждены кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, ещё в одном МКД — остекление. Осколки посекли девять автомобилей. Пострадали фасады и остекление двух социальных и двух коммерческих объектов. На окраине Белгорода загорелась сухая трава, пожар потушили.

В посёлке Дубовое Белгородского района около торгового центра были повреждены 13 автомобилей. Из-за прямых попаданий возникло возгорание в двух домах, легкового автомобиля и гаража. Пожарные оперативно их потушили. Кроме того, повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и пяти частных жилых домах. Ещё одно возгорание сухой травы ликвидировали в посёлке Новосадовый.

Оперативные службы устраняют последствия воздушной атаки, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа в результате атаки беспилотников ВСУ получили ранения два мирных жителя Белгородской области, в том числе глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника.

По данным региональных властей, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки. Войска ВСУ обстреляли 29 населённых пунктов в девяти муниципалитетах региона. Суммарно было выпущено более 70 снарядов.