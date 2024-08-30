Киев, 30 августа, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности командующего воздушными силами Украины назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, сообщил 30 августа генштаб ВСУ.

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Прежде Кривоножко возглавлял воздушное командование «Центр».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего воздушных сил Украины Николая Олещука (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). В своём Telegram-канале Зеленский объяснил увольнение тем, что настало «время выводов».

Как передавало ИА Регнум, 29 августа пресс-служба генерального штаба ВСУ проинформировала, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений массированного удара ВС РФ. Во время операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение, отмечалось в сообщении.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в свою очередь заявила, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot. По её данным, истребитель под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. Безуглая добавила, что украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке.

Олещук ранее 30 августа обвинил Безуглую во лжи и «дискредитации США», чьи истребители были поставлены Украине. Кроме того, он пригрозил депутату судом.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что потеря Украиной истребителя F-16 стала очередной неудачей для США. Эксперт отметил, что американские самолёты ещё не приступили к выполнению боевых задач, но уже несут потери.