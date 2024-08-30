Москва, 30 августа, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчёт о крушении самолёта SSJ-100 в Подмосковье в июле.

Александр Рюмин/ ТАСС

«Межгосударственный авиационный комитет информирует о том, что Комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 (RA-89 049) подготовила промежуточный отчёт», — указано в сообщении на сайте комитета.

В документе указано, что, по промежуточным данным, причиной крушения воздушного судна стали датчики угла атаки. На борту во время полёта фиксировалось скачкообразное изменение значений угла атаки, а перед крушением пилоты распознали неправильную работу датчиков, сказано в сообщении.

Кроме того, во время полёта произошло превышение допустимой скорости, о чём свидетельствовал звуковой сигнал, однако экипаж этого не обсуждал, пилоты попытались справиться с ситуацией, но им это не удалось, отметил МАК.

Представители ведомства добавили, что после катастрофы SSJ в Подмосковье процедура установки датчика угла атаки будет усовершенствована, также будет выпущена новая инструкция.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля оперативные службы начали проверку информации о падении пассажирского лайнера в Московской области. Уточнялось, что самолёт SSJ-100 упал в районе Коломны. Позднее выяснилось, что разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. На борту самолёта находились три члена экипажа, они погибли.

Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино. Он уточнил, что место крушения воздушного судна оцеплено, там работают сотрудники экстренных служб. Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко проинформировал, что расследованием падения самолёта SSJ-100 в Московской области займётся МАК при участии специалистов Росавиации.