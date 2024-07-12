Москва, 12 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Расследованием падения самолёта SSJ-100 в Московской области займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии специалистов Росавиации. Об этом 12 июля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

РИА Новости

Он отметил, что около 15:00 мск в Подмосковье потерпел крушение самолёт SSJ-100, который следовал без пассажиров и на его борту, по предварительной информации, находились три члена экипажа.

«Планируется, что расследованием катастрофы займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 июля стало известно, что оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского лайнера в Московской области. Уточнялось, что самолёт SSJ-100 упал в районе Коломны.

Позднее стало известно, что разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. На борту самолёта находились три члена экипажа, которые погибли.

Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино. Он уточнил, что место крушения воздушного судна оцеплено, там работают сотрудники экстренных служб.