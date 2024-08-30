Ново-Огарево, Московская область, 30 августа, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 августа провёл рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщила пресс-служба Кремля.

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Глава региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в крае.

Также Демешин рассказал о работе предприятий региона по выпуску военной продукции и мерах поддержки участников СВО и их семей. Кроме того, врио губернатора доложил о мерах помощи Донбассу, в частности, подшефному краю городу Дебальцево, а также о поездке в Хабаровский край детей из ДНР на отдых.

«Они впервые добрались до Дальнего Востока, мы постарались показать им большую программу. Что порадовало, Владимир Владимирович: провожали детей на той неделе, и многие из них имеют намерение приехать на Дальний Восток работать, создавать свои семьи — потом, когда они вырастут и отучатся», — рассказал Демешин.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, главы которых перешли на работу в правительство и администрацию президента, в том числе Демешина, выпускника «школы губернаторов» РАНХиГС. Занимавший ранее пост губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв был назначен министром спорта.

Ранее в августе Путин провёл рабочие встречи с губернаторами Ярославской и Астраханской областей Михаилом Евраевым и Игорем Бабушкиным. Евраев, в частности, доложил главе государства, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена, а Бабушкин рассказал президенту о решении экологических вопросов, в том числе связанных с состоянием Волги и Каспийского моря.