Москва, 27 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил провести анализ состояния Волги и Каспийского моря для предотвращения их обмеления. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Савостьянов/ТАСС Каспийское море

Российский лидер 27 августа во вторник обсудил с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным проблемы. Отдельно обсуждалось функционирование Волго-Каспийского канала и проблема обмеления Каспия.

«У меня к вам просьба. Я, конечно, поручу это правительству, но вы подготовьте и направьте на моё имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию», — обратился к главе области президент.

Вместе с этим Путин обратил внимание на опустынивание пастбищ и на другие проблемы в регионе, на которые нужно реагировать административно, выстраивая в финансовом плане соответствующие мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года во время прямой линии Путин выразил надежду, что обмеления реки Волги не произойдёт.

Обмеление Волги связано с падением уровня Каспийского моря. Из-за этого сток реки начал уходить быстрее, чем раньше. Последствия обмеления коснулись 80 млн россиян. В Росводресурсах отмечали, что регионы обеспокоились понижением уровня воды в водохранилищах, оценивая его внешне, но в то же время водохранилища полноценно выполняют свои функции. В связи с обмелением возможны негативные последствия для экологии, мор рыбы. Региональные власти обращались к президенту, выражая беспокойство, что маловодность реки может негативно сказаться на судоходстве.