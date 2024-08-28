Ново-Огарево, Московская область, 28 августа, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 28 августа доложил президенту Владимиру Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Глава государства провёл рабочую встречу с Евраевым.

«Глава региона, в частности, доложил президенту о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодёжи, а также инфраструктурных проектах, включая строительство моста через Волгу», — отметила пресс-служба Кремля.

Докладывая Путину о ситуации в сфере строительства жилья, Евраев заявил, что в 2023 году было введено в строй 954 тыс. кв. м. жилья, а проблема обманутых дольщиков в области полностью решена. Во многом эта заслуга предыдущей администрации региона, отметил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года на встрече с занимавшим тогда пост врио губернатора Омской области Виталием Хоценко Путин заявил о необходимости полностью решить проблему обманутых дольщиков. Обманутыми дольщиками являются около двух тысяч семей региона, отметил президент.

27 августа Путин провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Регион развивается в хорошем темпе, сказал глава государства. В числе обсуждаемых тем были и экологические вопросы. Президент поручил провести анализ состояния Волги и Каспийского моря для предотвращения их обмеления.