Москва, 30 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. В России объём выданных автокредитов за январь–июль текущего года составил почти 1,4 трлн рублей, увеличившись в 2,5 раза в годовом сравнении, сообщили 30 августа в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Отмечается, что за указанный период было выдано автокредитов на сумму 1384,3 млрд рублей, что более чем в два раза (+106,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (670,9 млрд рублей).

По данным НБКИ, за семь месяцев было выдано рекордное количество автокредитов — 961,7 тыс., это почти в два раза (+92,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (500,2 тыс. рублей).

Наибольший объём выданных автокредитов отмечен в Москве (106,14 млрд рублей), Подмосковье (89,73 млрд рублей), Санкт-Петербурге (66,63 млрд рублей), Татарстане (62,59 млрд рублей) и Ростовской области (61,78 млрд рублей).

Как сообщало ИА Регнум, в июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Всего в июле продали 136 221 автомобиль. Это первый рост «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения.

Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).

Эксперт Олег Мосеев сообщил, что в России число машин старше десяти лет на середину 2024 года превысило отметку в 32 млн автомобилей, что составляет 71% всего автопарка страны. Согласно приведённым им данным, число новых машин, в возрасте 1–3 года, которые находятся в эксплуатации, сократилось за прошедшие 2,5 года практически вдвое ― с 4,2 млн до 2,2 млн.