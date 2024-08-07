Москва, 7 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Согласно данным «Автостата», всего в июле продали 136 221 автомобиль, сообщили «Известия».

Александр Артеменков/ТАСС

Отмечается, что это первый рост «месяц к месяцу» с весны, после нескольких месяцев падения.

При этом в прошлом месяце рост показали почти все автобренды массового сегмента. Падение числа проданных машин в России зафиксировали у «Москвича», JAC и Toyota — на 17,9%, 28,2% и 47,7% соответственно.

Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403). Среди моделей наибольшим спросом пользовались Lada Granta (18 164), Lada Vesta (9761) и Haval Jolion (8292).

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что в июле стабилизировалась доля китайских автопроизводителей на российском рынке. Она достигла 61%, за год увеличившись на 10%. В премиальном сегменте доля брендов из КНР по итогам прошлого месяца составила 81%. У ряда марок, таких как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, продажи за год подскочили в три-шесть раз.

Эксперты назвали причиной ажиотажного спроса на автомобили новости о повышении ставки Центробанка и утильсбора. При этом директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров считает текущий рост продаж кратковременным явлением. По его мнению, сокращение рынка ожидается уже в сентябре.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале китайский автомобильный бренд Geely впервые стал лидером среди иномарок по продажам в России. По данным «Автостата», за последний месяц зимы в стране реализовали 12,3 тыс. автомобилей бренда (в 3,8 раза больше по сравнению с 2023 годом). Самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 4830 автомобилей.

По итогам первых двух месяцев года продажи Geely выросли в 3,2 раза, достигнув 21,3 тыс. автомобилей. Второе место по популярности после модели Monjaro занял кроссовер Coolray (2,7 тыс. ед.), третье — Atlas (1,2 тыс. ед.).

За прошлый год на российский авторынок официально вышли 19 новых китайских марок. Как сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), официальные поставки в страну начали марки Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia. Всего, по данным РОАД, число китайских автобрендов на российском рынке достигло 29.