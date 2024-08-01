Москва, 1 августа, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В России число машин старше 10 лет на середину 2024 года превысило отметку в 32 млн автомобилей, что составляет 71% всего автопарка страны. Об этом изданию «Газета. Ru» сообщил эксперт Олег Мосеев.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Согласно приведённым им данным, число новых машин, в возрасте 1–3 года, которые находятся в эксплуатации, сократилось за прошедшие 2,5 года практически вдвое.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили, находящиеся на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — добавил Мосеев.

Издание отмечает, что при сохранении тенденций средний возраст машин скоро может перешагнуть через 16 лет. Во втором полугодии ожидается спад спроса на автомобили из-за повышения Центробанком ключевой ставки с 16 до 18%.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что для омоложения автопарка страны необходимо продавать более 1,5 млн новых машин, однако этого показателя рынок России не может достигнуть на протяжении нескольких лет. Он также добавил, что за последние два года на территорию России ввезли много подержанных автомобилей, которые люди вынуждены покупать из-за высоких цен на новые.

Ранее СМИ сообщали, что больше всего в России в сентябре 2023 подорожали автомобили марок Kia, Evolute, Skoda. Цена на модель Skoda Octavia выросла на 14%, российский электромобиль Evolute i-Joy подорожал на 13%, а Kia Cerato увеличился в цене на 11%.