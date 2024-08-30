Севастополь, 30 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. За первый месяц работы музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе посетили больше полумиллиона человек. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба комплекса.

РИА Новости / Константин Михальчевский

Комплекс открылся для посетителей 30 июля. Как отметил директор Фонда «Моя История» Иван Есин, несмотря на то, что комплекс работает в тестовом режиме, число посетителей уже превысило полмиллиона человек.

Есин также подчеркнул, что от гостей из всех регионов России, а также из других стран, таких как Армения, Нигерия, Ливан и другие дружественные страны, поступают благодарственные отзывы.

Сейчас в комплексе открыт для посещения Музей Крыма и Новороссии, который за первый месяц принял 137 тысяч человек. В дальнейшем планируется открытие единственного в России музея Христианства и музея Античности и Византии.

В экспозиции музея Крыма и Новороссии готовится к запуску аудиогид, который превратит посещение в иммерсивный спектакль и сделает каждую историю живой и запоминающейся. В основе аудиогида лежат не только точные научные данные, но и элементы драматургии.

Музей стал не только интерактивной выставочной площадкой, но ещё и огромной мультимедийной библиотекой, где собраны уникальные исторические материалы. Здесь посетители могут получить доступ к архивным записям, редким документам и виртуальным реконструкциям исторических событий. Некоторые из этих материалов ранее были доступны лишь узкому кругу специалистов. Благодаря цифровым технологиям каждый посетитель может углубиться в детали интересующей его темы — будь то Крещение Равноапостольного Князя Владимира и его дружины или культурные достижения византийского периода.

Продолжается развитие событийной части музейно-храмового комплекса. Одним из важных событий стал старт молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Первый заезд объединил больше 200 участников — детей и их родителей из 38 регионов России.

«В рамках форума в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря юные участники приняли Таинство Крещения. Архипастырское благословение на совершение Таинства дал Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон», — приводит пресс-служба слова Есина.

Жители и гости Севастополя могут увидеть, как менялась история страны сквозь эпохи на театрализованном шествии. Это представление, которое стало крупнейшим в России карнавальным шоу и одной из визитных карточек Нового Херсонеса, называется «Таврический вояж».

Оно рассказывает зрителям об истории Крыма и Херсонеса через необычный формат театрализованного шествия. Специально для него были разработаны и пошиты более 300 специальных костюмов, изготовлены 10 платформ с декорациями и ростовые куклы.

На мастер-классах по винодельческому искусству, которые специально для музея создал лидер туристической отрасли Крыма «WinePark by Mriya», можно погрузиться в эпоху античности. Участники мастер-класса могут узнать, как менялось одно из древнейших ремесел полуострова сквозь века и чем живет винодельческая отрасль полуострова сейчас.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 4 апреля назвал древний город Херсонес Таврический в Севастополе сакральным и очень важным местом для России, одним из истоков её духовности. Российский лидер посещал музей-заповедник в сентябре 2015 года вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, а также в марте 2023 года. Путин ознакомился с ходом работ по расширению и реконструкции исторического объекта.

В Севастополе 28 июля освятили музейно-археологический комплекс «Новый Херсонес». Церемонию приурочили к Дню крещения Руси и Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. Для свободного посещения один из самых масштабных историко-археологических проектов в современной истории России открыли 30 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал беспокойство украинских властей по поводу состояния древнего города и просьбу минкульта Украины включить Херсонес в список объектов ЮНЕСКО, которым грозит разрушение. Песков заявил, что представители ЮНЕСКО могут приехать в Крым, чтобы оценить изменения в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».