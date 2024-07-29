Севастополь, 29 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В Севастополе освятили музейно-археологический комплекс «Новый Херсонес». Церемония состоялась 28 июля, в День крещения Руси и День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Уже с 30 июля один из самых масштабных историко-археологических проектов в современной истории России откроется для свободного посещения.

t. me/new_chersones В Севастополе открывается музейно-археологический комплекс «Новый Херсонес»

Общая площадь парковых зон нового музейного комплекса в Крыму составляет более 24 га, площадь зданий и сооружений — свыше 86 тысяч кв. м, из которых 34 тыс. кв. м занимают помещения и пространства музеев.

Как отмечают сотрудники заповедника, «Новый Херсонес» в разы расширит возможности старого музейного комплекса, который существует в Севастополе уже более века. В заповеднике «Херсонес Таврический» значительно расширили экспозиционные площади, улучшили материально-техническую базу и инновационные научные лаборатории в новом Международном археологическом центре.

Также переезд «Херсонеса Таврического» в новые помещения комплекса даст возможность возродить исторический Свято-Владимирский мужской монастырь. Почти 100 лет обитель, построенная на месте крещения князя Владимира, была закрыта и использовалась под светские нужды. Уже сейчас ведутся работы по реставрации Владимирского собора, после чего в порядок будут приведены все бывшие монастырские здания.

t. me/new_chersones В Севастополе открывается музейно-археологический комплекс «Новый Херсонес»

Всего на территории «Нового Херсонеса» возвели порядка 30 объектов, в том числе Музей античности и Византии, музеи христианства, Крыма и Новороссии, туристический и паломнический центры, кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса. Также построены школа искусств, филиал МДЦ «Артек» — Корсунь и храм-парк под открытым небом, который станет местом богослужений и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов. Напротив музея Крыма и Новороссии располагается амфитеатр на 1,2 тыс. зрителей. Новый византийский квартал украшен скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь разместятся кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы — античные бани, доступные для посещения.

Всё это было построено за полтора года. В 2022–2023 годах специалисты Института истории материальной культуры РАН на территории историко-археологического парка проводили самые масштабные археологические раскопки в истории. Было найдено порядка семи миллионов артефактов, из них более двух миллионов — музейного хранения.

Идея нового масштабного культурного проекта России в Севастополе была предложена президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. После рабочей поездки в Севастополь в августе 2017 года глава РФ подписал ряд поручений, итогом реализации которых и стал проект «Новый Херсонес». Президент назвал это место сакральным и очень важным для России, одним из ключевых истоков нашей духовности.

t. me/new_chersones В Севастополе открывается музейно-археологический комплекс «Новый Херсонес»

В свою очередь, глава Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин, говоря о значении Херсонеса, отмечал: «Древний Херсонес — это место, откуда берет начало наше государство-цивилизация. Именно через эти земли из Византии прибывали христианские проповедники. Здесь же князь Владимир крестился и принял историческое решение крестить всю Русь, тем самым заложив основы для объединения разрозненных восточнославянских племён в единый древнерусский народ».

Огромный вклад в реализацию проекта «Новый Херсонес» внес и крупный российский бизнес. Так, государственная компания «Транснефть» взяла на себя значительную часть финансовой, организационной и технической нагрузки. Глава ПАО «Транснефть» Николай Токарев отметил, что участие компании в судьбе «Херсонеса Таврического» — это «не только сохранение культурного наследия, но и вклад в будущее поколений, которые смогут лучше понять и уважать свою историю».