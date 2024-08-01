Москва, 1 августа, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Представители ЮНЕСКО могут приехать в Крым, чтобы оценить изменения в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Об этом заявил 1 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал жалобы украинских властей на якобы плохое состояние древнего города и просьбу включить Херсонес в список объектов ЮНЕСКО, которым грозит разрушение.

«Вы знаете, нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин назвал древний город Херсонес Таврический в Севастополе сакральным и очень важным местом для России, одним из истоков её духовности.