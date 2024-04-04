Москва, 4 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Древний город Херсонес Таврический, находящийся в Севастополе, является сакральным и очень важным местом для России, одним из истоков её духовности, заявил 4 апреля президент Владимир Путин, открывая по видеосвязи молодёжные центры в российских регионах.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. И это легло в основу строительства единого централизованного российского государства», — сказал он.

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Путин напомнил, что в Херсонесе переплетаются духовные, исторические, культурные и государственные начала, а также традиции России. Он добавил, что надеется ещё не раз посетить музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Херсонес Таврический является одним из древнейших поселений на территории России. Как установили историки, город основали греки в V веке до н. э., после чего он пережил римское и византийское владычество. Город оставался жилым до XV века н. э. Первые раскопки в нём начались в 1827 году.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил Херсонес Таврический в сентябре 2015 года. Вместе с ним туда приехал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Российский лидер пошутил, что Берлускони должен заплатить за захват города итальянскими войсками. Бывший премьер ответил, что это были не итальянцы, а римляне, но он готов заплатить.

Российский лидер также посещал «Херсонес Таврический» в марте 2023 года. Он ознакомился с ходом работ по расширению музея-заповедника и реконструкции.