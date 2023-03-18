Москва, 18 марта, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осмотрел в Севастополе детский центр «Корсунь», филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Dmitry A. Mottl Херсонес Таврический

Путин посетил историко-археологический парк в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона (Шевкунова).

Отмечается, что в рамках крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический» будет создан музейно-просветительский комплекс.

В него, в частности, войдут археологический центр, Византийский квартал, паломнический центр, храм-парк под открытым небом, амфитеатр, а также ряд музеев — Античности и Византии, христианства, Крыма и Новороссии.

Также отмечается, что создание историко-археологического парка «Херсонес Таврический» проводится по поручению президента от 17 марта 2019 года.

Ранее Развожаев сообщил, что Путин приехал в Севастополь за рулём автомобиля.