Москва, 30 августа, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Проблемы при проведении транзакций между Россией и Китаем, которые начались несколько месяцев назад, усугубились в августе. Объём зависших платежей оценивается в десятки миллиардов юаней, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Сообщается, что в августе китайские государственные банки прекращают сотрудничество с российскими компаниями, задерживая платежи на миллиарды юаней. По данным агентства, банки КНР ужесточили правила в проведении финансовых операций с Россией после того, как Запад пригрозил республике вторичным введением санкций за сотрудничество с РФ.

По мнению собеседника агентства, «платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят гладко», со сложностями могут сталкиваться лишь небольшие компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналиста заявил, что решение данной проблемы будет найдено, поскольку экономическое сотрудничество важно для обеих стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее некоторые китайские банки начали возвращать платежи, поступившие от российских импортёров. Весной стало известно, что несколько китайских банков, включая ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России. Тогда отмечалось, что из России в КНР вернулось около 80% платежей.

Песков, комментируя ситуацию с китайскими банками, отмечал, что давление США и ЕС на Китай не повлияет на российско-китайские экономические отношения. Представитель Кремля подчёркивал, что именно высочайший уровень двусторонних связей позволяет говорить о наличии необходимого потенциала для преодоления подобных затруднений.