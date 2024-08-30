Могилёв, Белоруссия, 30 августа, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Живущий по соседству с президентом Белоруссии в посёлке Александрия Геннадий Николаенко рассказал, как к Александру Лукашенко приезжал в гости российский лидер Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press

Агрогородок Александрия является малой родиной белорусского президента. Там он рос и учился в местной школе. Лукашенко до сих пор приезжает в дом детства. Кроме того, белорусский лидер приглашал на свою малую родину некоторых иностранных лидеров и почётных гостей. Так, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов у него в гостях побывал Путин.

«Я на лавочке сидел, а они с Лукашенко по дороге шли пешком. Я баню топлю. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли», — рассказал «РИА Новости» сосед главы Белоруссии.

Николаенко добавил, что потом президенты сели в машину и поехали на родник «Трофима криница», который когда-то нашёл и обустроил дед Лукашенко — плотник Трофим. Это очень популярное место как у местных жителей, так и у туристов.

Пресс-служба белорусского президента отмечала, что во время неформального общения в Александрии Путин и Лукашенко угощались блинами и драниками из печи, а также выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Путин поздравил по телефону Лукашенко с 70-летним юбилеем. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у российского и белорусского лидеров достаточно тёплые, конструктивные и союзнические отношения.

Ранее глава Белоруссии заявил, что у него нет разногласий с Путиным относительно будущего Союзного государства. Лидеры договорились, что экономикой будут заниматься правительства, но могут сами подключиться, если будут «где-то шероховатости».