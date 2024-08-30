Москва, 30 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

«Президент уже поздравил по телефону Александра Григорьевича Лукашенко с днём рождения», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что у российского и белорусского лидеров достаточно тёплые, конструктивные и союзнические отношения.

Когда один из корреспондентов спросил у Пескова, что глава России подарил Лукашенко, тот ответил, что это необходимо уточнить. Однако личные подарки направляются, добавил он.

Поздравление с юбилеем главы Белоруссии также разместили на сайте пресс-службы Кремля.

30 августа Путин наградил белорусского лидера орденом святого апостола Андрея Первозванного. В указе отмечено, что Лукашенко получил его за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, а также за укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами и большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Ранее Путин поздравил белорусского коллегу с 30-летием пребывания в должности главы государства. Он отметил огромный авторитет Лукашенко среди соотечественников, которые шесть раз подряд доверяли ему высший государственный пост.