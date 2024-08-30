Москва, 30 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Сапёры Росгвардии уничтожили за месяц на территории Запорожской и Херсонской областей более 3,2 тыс. боеприпасов ВСУ, сообщили 30 августа в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Отмечается, что специалисты инженерной службы обнаружили более 330 осколочно-фугасных снарядов различного калибра, свыше 40 осколочно-фугасных реактивных боеприпасов и десятки выстрелов с осколочными и осколочно-фугасными минами образца НАТО.

Сапёры Росгвардии транспортировали арсенал в безопасное место для уничтожения в течение пяти суток.

Всего за месяц на территории Запорожской и Херсонских областей сапёры обнаружили более 3,2 тыс. взрывоопасных предметов, из них более 2,5 тыс. было уничтожено. Остальные боеприпасы были переданы в боевые подразделения для дальнейшего использования или для проверок соответствующими ведомствами.

Как передавало ИА Регнум, в апреле пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудники инженерных подразделений ведомства нашли в тайниках украинских войск в ЛНР свыше 1,5 тыс. противопехотных мин и уничтожили их. Речь идёт в том числе о минах кассетных, направленного действия и кругового поражения, их уничтожили с соблюдением требований безопасности, отмечалось в сообщении.

Сапёры ведут разминирование гражданских объектов в освобождённых районах ЛНР, чтобы затем создавать там новые коммуникации, в первую очередь разминируют объекты гражданской инфраструктуры для восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередачи, информировало Минобороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ продолжают делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР. Украинские военные направляют весь свой ресурс не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, после которого должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и запуск предприятий, подчеркнул глава ДНР.