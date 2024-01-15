Москва, 15 января, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 15 января глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

«Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобождённых населённых пунктов. Я говорю про Соледар, Артёмовск, Марьинку», — сказал он.

По словам Пушилина, украинские войска направляют весь свой ресурс не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, после которого должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и запуск предприятий, которые там находятся.

«Мы прекрасно понимаем, что противник будет отодвинут, территория республики будет освобождена», — отметил глава республики.

Ранее Пушилин заявлял, что в восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, и лучше всего он виден на примере Мариуполя. Он считает, что только такая мощная страна, как Россия, могла с этим справиться.

Обозреватель ИА Регнум Алёна Морозова отмечала, что ДНР подводит итоги первого полного календарного года в составе России с осторожным оптимизмом, в республике растёт экономика, развивается медицина, сельское хозяйство, отстраивается жилой фонд освобождённых городов, но возвращение к мирной жизни происходит быстрее только там, где не ведутся активные боевые действия.

Интеграция в Россию Запорожской и Херсонской областей далась им во многом проще, чем республикам Донбасса, потому что здесь не было долгого периода «самостоятельного плавания», сейчас регионы системно развиваются, а жители увидели практическую разницу между Украиной и Россией, почувствовали свою причастность к большой стране и получили надежду на лучшее будущее, стоящую на прочном основании, писал в свою очередь обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.