Москва, 30 августа, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Спасённый в ЛНР и эвакуированный из республики медведь Гром осваивает новый вольер в московском зоопарке, рассказала 30 августа в своём Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Кадр из видео

В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка эвакуировали медведя из Кременной, где на протяжении 10 лет он жил на территории пивного завода, напомнила Акулова. Животное находилось в стрессе, его пугали звуки взрывов, и медведя было решено перевезти в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

«Грома поселили в тихом уголке центра воспроизводства. Зоологи соорудили для мишки искусственную берлогу, и он впервые в жизни смог выспаться зимой 2023 года. Зимой этого года Гром снова успешно вошел в спячку, проснувшись весной. Зоологи отслеживали его состояние и решили, что сейчас он готов к переезду на городскую территорию зоопарка», — рассказала Акулова.

Теперь медведь будет жить в вольере по соседству со львами, зоологи и ветеринары заботятся о Громе круглосуточно, добавила генеральный директор зоопарка.

Как передавало ИА Регнум, 10 из 18 лет своей жизни медведь Гром провел на территории завода в ЛНР, где постоянно слышны звуки взрывов. Два находящихся рядом с вольером цеха сгорели полностью, а сам медведь чудом уцелел, забившись в берлогу.

Ранее в августе в Московском зоопарке родился птенец редкого белоплечего орлана. Такие орланы впервые дали потомство в искусственных условиях в 1987 году, с тех пор в стенах столичного зоопарка появились на свет более трёх десятков этих редких птиц.

В июне в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля, его родителями стала возрастная пара. Возраст самки достигает 30 лет, а самцу около 20. Появление потомства у этого вида журавлей в таком возрасте случается редко.