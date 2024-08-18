Москва, 18 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Птенец белоплечего орлана родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«В Московском зоопарке пернатое пополнение: в центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском, появился на свет птенец белоплечего орлана», — говорится в публикации.

Сообщается, что сейчас птенцу около трёх месяцев, при этом он выглядит достаточно большим и самостоятельным. Первое время родители кормили малыша из клюва, а сейчас взрослые птицы приносят еду на полку, где расположено гнездо, чтобы птенец ел сам.

Особенностью птенца является отсутствие характерной окраски в виде белых плеч. Эти птицы появляются на свет сразу зрячими и покрытыми пухом. Территорию гнезда они не покидают до тех пор, пока полностью не оперятся и не научатся летать.

В 1987 году в Московском зоопарке первые белоплечие орланы дали потомство в искусственных условиях. С тех пор в стенах столичного зоопарка появились на свет более трёх десятков этих редких птиц.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля, его родителями стала возрастная пара. Возраст самки достигает 30 лет, а самцу около 20. Появление потомства у этого вида журавлей в таком возрасте случается редко.