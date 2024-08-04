Москва, 4 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля. Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

Пресс-служба Московского зоопарка

24 июня в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля, его родителями стала возрастная пара. Возраст самки достигает 30 лет, а самцу около 20, уточнили в мэрии. Появление потомства у этого вида журавлей в таком возрасте случается редко.

«У журавлей нельзя определить пол по внешним признакам. Это делается только по анализу крови. Конечно, зоологи не хотят подвергать малыша стрессу и не берут журавлёнка на руки», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что самец охраняет своё семейство, а если к ним приближаются сотрудники зоопарка, он бросается в драку.

Раньше птицы жили в центре воспроизводства редких видов животных, а затем переехали на территорию Московского зоопарка, где для них были созданы все необходимые условия. Они образуют постоянные пары. Самки обычно откладывают два яйца, после чего в течение месяца их насиживают по очереди оба родителя.

Японский журавль — редкий вид птиц, общая численность которого оценивается в 1700-2000 особей. Он находится под угрозой полного исчезновения.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в Московском зоопарке родились три голубых ягнёнка. Все детёныши — самки.

Ранее там появились на свет семь малышей дагестанского тура.