Луганск, 21 октября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Президентское движение Народный фронт совместно с партией «Зеленая альтернатива», ВСКС, зоопарком «Малинки», военнослужащими НМ ЛНР эвакуировали медведя с территории, граничащей с линией фронта в Луганской народной республике. Животное направили на лечение и реабилитацию в Московский зоопарк.

ИА REGNUM Медведь

Медведю по кличке Гром 16 лет, 10 из которых он провел на территории завода в Луганской народной республике. Долгое время животное находилось в зоне боевых действий, где постоянно слышны звуки взрывов. Два находящихся рядом с вольером цеха сгорели полностью, сам медведь чудом уцелел, забившись в свою берлогу.

«Мы перевезли медведя по кличке Гром из города Кременная, который находится сейчас под массированными обстрелами сначала в Луганск, а затем отправили в Московский зоопарк, где он пройдет реабилитацию и адаптацию», — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко .

Сложную операцию по эвакуации Грома представители Народного фронта провели совместно с партией «Зеленая альтернатива» и зоопарком «Малинки» при поддержке военных.

«Большое спасибо военным Народной милиции ЛНР, которые подкармливали медведя. Он уже пережил большой стресс от боевых действий, и мы приехали сюда, чтобы дать ему спокойную мирную жизнь», — добавил зампредседателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев .

Специальную транспортировочную клетку и необходимые ветеринарные препараты предоставил Московский зоопарк.

Медведь уже прибыл в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Здесь созданы все условия для его содержания. За мишкой наблюдают высококлассные специалисты. Он хорошо перенес дорогу, его состояние удовлетворительное, в целом здоров, но предстоит плотно заняться лечением зубов. Гром пройдет полное обследование и курс реабилитации и сможет жить в спокойной мирной среде.

«Сейчас ветеринарные врачи ждут, когда медведь отойдет от стресса и освоится на новом месте. После этого мы приступим к лечению зубов, вакцинации и всем необходимым обследованиям. Пока медведь будет находиться на карантине в Центре воспроизводства редких видов животных», — пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова .

Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с Народным фронтом оказывают адресную помощь зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса, оказавшимся в трудной ситуации. Закупают и доставляют корма, вакцины и все необходимое для братьев наших меньших, стройматериалы для ремонта пострадавших от обстрелов ВСУ вольеров, направляют в зоопарки ветеринаров и зоологов.