Москва, 30 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Долгий, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что не знал, куда его направило командование. Об этом он рассказал на видео, опубликованном Минобороны России.

Кадр из видео

«Думал, где-то что-то поохранять и всё, я не знал даже, что я в Курской области. Я узнал, только уже когда два дня там пробыл, что я в 82-й бригаде (ВСУ) и что я в Курской области», — пояснил боец.

По его словам, из-за больших потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ он был переведён в неё из другого подразделения. Перед тем как сдаться в плен, военный долгое время прятался от дронов. Когда пришли военнослужащие ВС России, он не стал оказывать им сопротивление.

Долгий отметил, что на учениях бойцам рассказывали, что русские очень плохие и плохо относятся, однако на самом деле не так. Он добавил, что российские военные «очень хорошо» относятся к пленным.

28 августа пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский сообщил, что украинским военным было дано распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области.

Другой боец ВСУ Юрий Водян заявил, что украинских военнослужащих пугают издевательствами в российском плену. Однако, попав в плен, он понял, что эти слова были только «страшилками»: отношение к нему в плену — хорошее, медицинская помощь — доступная, а питание там — трёхразовое.

Ранее трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен из-за плохого обращения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Один из них рассказал, что его готовили всего пять дней. Затем он оказался на позициях на правобережье Днепра. На третьи сутки начался голод, но паёк им предлагали покупать за свои деньги.