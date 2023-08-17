Херсон, 17 августа, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Трое украинских солдат после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода на позициях и недостатка боевой подготовки, рассказал один из сдавшихся в плен РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По его словам, в Житомирской области украинца готовили всего пять дней, за этот срок научиться чему-то просто невозможно. После «учебки» бойца ВСУ направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. На второй день после прибытия в Херсонскую область он оказался на позициях на правобережье Днепра.

Выполнить поставленные командиром с позывным Клещ задачи не представлялось возможным из-за постоянных обстрелов с левого берега, добавил пленный. Он отметил, что командование всё время находилось в тылу. На третьи сутки бойцы начали голодать, паёк им предлагали покупать за свои деньги, но в карманах у новобранцев было пусто.

«Рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки я не готов. Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен», — рассказал солдат ВСУ, добавив, что бежать получилось примерно через неделю.

Днём на берегу Днепра боец заметил лодку. Ночью вместе с двумя товарищами они переплыли на левый берег, нашли белую тряпку и поплыли, привязав её к палке.

Около 23:00 мск 8 августа троих перебежчиков задержали между населёнными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка российские военные. При себе пленные имели ручной противотанковый гранатомёт, три автомата и более 300 патронов к ним.

Как сообщало ИА Регнум, украинский пленный по имени Виталий раскрыл подробности боевой подготовки в ВСУ. Лично он якобы находился в военной части в течение четырёх месяцев и занимался тренировкой футбольной команды. Часть его сослуживцев во время службы употребляла алкогольные напитки, некоторые делали это регулярно. Командование части, по его словам, бросило личный состав в бой обманом, несмотря на отсутствие у военнослужащих какой-либо боевой подготовки.

В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на участившиеся случаи сдачи в плен украинских военных. Подобные приказы отдают и сами командиры, чтобы спасти жизни бойцов, а гуманное отношении российских военных к пленным только подталкивает солдат и офицеров ВСУ к такому решению, добавил отставной полковник.