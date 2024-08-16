Москва, 16 августа, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В августе 2024 года почти в половине своих атак на пенсионеров злоумышленники используют три схемы, направленные на выманивание личных данных для хищения денег. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«ВТБ выделил три самые распространённые в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчёт пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ», — пояснили представители банка.

В ходе первой схемы злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России. Они обещают перерасчёт и увеличение пенсии, а для оформления заявления по телефону просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к мобильному устройству. СМС-код даёт мошенникам доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». Это позволяет оформлять кредиты, а также подбирать данные для входа в онлайн-банк и вывода финансовых средств.

При использовании второго варианта мошенники по телефону рассказывают о фейковой акции, во время которой пенсионерам якобы предоставляют скидки на ЖКУ. Чтобы подтвердить, что пользователь является пенсионером, сначала запрашивают его персональные данные, а затем код из СМС, которые в дальнейшем будут использованы для хищений или получения кредитов.

Согласно третьей схеме, мошенники представляются страховой компанией и просят срочно «продлить» полис ОМС. Для этого они говорят жертве скачать приложение якобы Минздрава, которое на самом деле является вредоносной программой. Это приложение даёт доступ преступникам к устройству. Помимо этого, они могут попросить назвать СМС-код, позволяющий им войти в личный кабинет пенсионера на «Госуслугах».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. Он отметил, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.

Так, 14 августа в ходе следствия по уголовному делу по факту крупного хищения имущества у известной певицы Ларисы Долиной выяснилось, что звонившие ей несколько месяцев подряд мошенники находились на территории Украины.

Долина призналась, что в отношении неё совершили «очень изощрённые и спланированные мошеннические действия». Певица выполнила требования злоумышленников по «операциям с недвижимостью» и передала наличные курьеру. Размер ущерба превысил 200 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Правоохранители признали певицу потерпевшей, на её квартиру наложили арест.